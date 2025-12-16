Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı

Elazığ'da ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Adnan Kahveci Bulvarı Prof. Dr. Nuri Orhan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 DJY 487 plakalı otomobil ile 23 T 0638 plakalı ticari araç çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ