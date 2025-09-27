Elazığ'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Bingöl Karayolu Yukarı Ovacık köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 P 0700 ile 23 ED 254 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ