Elazığ'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde, otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kovancılar TOKİ kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 23 AAD 654 plakalı otomobil, 23 AFY 082 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada bir kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, Kovancılar itfaiyesi arama kurtarma ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralı, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ