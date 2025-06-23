Elazığ'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Elazığ'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralı, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde, otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kovancılar TOKİ kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 23 AAD 654 plakalı otomobil, 23 AFY 082 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada bir kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, Kovancılar itfaiyesi arama kurtarma ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralı, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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