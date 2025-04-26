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Elazığ'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da otomobilin kamyona arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kovancılar ilçesinde seyir halindeki otomobil kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Olayı gören diğer sürücülerine ihbarı üzerine bölgeye polis,Kovancılar itfaiyesi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Kovancılar itfaiyesi arama kurtarma ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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