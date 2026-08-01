Elazığ’da tırla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Elazığ'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Güney Çevre Yolu Cezaevi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A. idaresindeki AEN 251 plakalı otomobil ile H.T. idaresindeki 47 AAE 272 plakalı tır çarpıştı. Kazada, 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı