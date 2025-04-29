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Elazığ'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Elazığ'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
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Elazığ'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya Caddesi Misland Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 13 DE 113 plakalı tır ile 34 HAR 686 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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