Kendisinden haber alınmayan şahıs, evde ölü bulundu

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde kendisinden haber alınamayan 47 yaşındaki diyaliz hastası Yaşar Temur, evinde ölü bulundu. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay, Karakoçan ilçesi Gölpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek yaşayan ve diyaliz hastası olan 47 yaşındaki Yaşar Temur'dan bir süredir haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri camdan girerek kapıyı açarken sağlık ekipleri ise şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
500

