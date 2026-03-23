Elazığ'da tehlikeli sürüşe 90 bin TL ceza

Elazığ merkez Zübeyde Hanım Caddesi'nde trafikte tehlikeli makas atan sürücü, KGYS kameraları tarafından tespit edilerek 90 bin TL idari para cezasına çarptırıldı. Dün gece sosyal medyaya düşen görüntülerde, 46 PE 730 plakalı aracın cadde üzerinde trafikte birden fazla kez tehlikeli şerit değiştirdiği görüldü. Görüntülerin hızla yayılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

Yapılan incelemeler neticesinde araç, KGYS kameraları aracılığıyla tespit edildi. Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-G maddesi gereğince toplam 90 bin TL idari para cezası uygulandı.

Denetimlerin kararlılıkla süreceğini açıklayan Elazığ Valiliği, "21 Mart 2026 tarihinde saat 19.19'da sosyal medya platformlarında paylaşılan 'Zübeyde Hanım Caddesi'nde makas atarak ilerleyen araç sürücüsü' başlıklı görüntüler üzerine İl Emniyet Müdürlüğümüz ekipleri tarafından gerekli incelemeler başlatılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde, 46 PE 730 plakalı aracın trafikte seyir halindeyken birden fazla kez tehlikeli şekilde şerit değiştirdiği (makas atma) KGYS kameraları aracılığıyla tespit edilmiştir. Söz konusu trafik ihlali nedeniyle araç sürücüsüne, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-G maddesi gereğince toplam 90 bin TL idari para cezası uygulanmıştır. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere yönelik denetimlerimiz kararlılıkla devam etmekte olup, benzer ihlallere karşı gerekli tüm cezai işlemler titizlikle uygulanacaktır" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
