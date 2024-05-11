Elazığ'da Tavuk Çiftliğinde Yangın: Yüzlerce Tavuk Telef Oldu

Elazığ'da bir tavuk çiftliğinde çıkan yangında yüzlerce tavuk telef oldu.

Olay Ballıca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tavuk çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Dumandan etkilenen yüzlerce tavuk telef oldu, yangın sonucu çiftlikte hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ