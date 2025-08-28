Elazığ'da Tarla Yangını Kontrol Altına Alındı

Elazığ'da Tarla Yangını Kontrol Altına Alındı
Elazığ'ın Akçakiraz Beldesinde meydana gelen tarlada yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının sebebi henüz bilinmiyor.

Elazığ'ın Akçakiraz Beldesinde tarlada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Akçakiraz Beldesinde bulunan bir tarlada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tarlada yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden Akçakiraz Beldesine bağlı itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

