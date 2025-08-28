Elazığ'da Tarla Yangını Kontrol Altına Alındı

Elazığ'ın Akçakiraz Beldesinde tarlada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Akçakiraz Beldesinde bulunan bir tarlada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tarlada yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden Akçakiraz Beldesine bağlı itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. - ELAZIĞ