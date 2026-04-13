Elazığ'da otomobil takla attı: 6 yaralı
Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı, 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kaza, Yurtbaşı beldesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 33 ALB 270 otomobil takla attı. Kazada 6 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı