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Elazığ'da Takla Atan Araçta Sürücü Şansla Kurtuldu

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Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarpan araç takla attı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Hafif araç takla attı, sürücü şans eseri kurtuldu

ELAZIĞ - Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç refüje çıkarak ağaca çarpıp takla attı. Büyük hasar alan aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Elazığ Bingöl karayolu Kekliktepe kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.K idaresindeki 34 SL 1333 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Refüjdeki ağacı yerinden söken araç, ters dönerek durabildi. Haber verilmesi olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaza yerinde inceleme yaptı.

Elazığ'da Takla Atan Araçta Sürücü Şansla Kurtuldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN YEŞİLIRMAK - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Allah korumus

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