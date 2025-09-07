Elazığ'da Takla Atan Araçta Sürücü Hafif Yaralandı

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla attı. Kazada sürücü hafif yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Fevzi Çakmak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü hafif yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ