Haberler

Elazığ'da Takla Atan Araç Tıra Çarptı: 3 Yaralı

Elazığ'da Takla Atan Araç Tıra Çarptı: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan hafif ticari araç, park halindeki tıra çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, takla atarak park halindeki tıra çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Güney Çevre Yolu Galericiler Sitesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 23 AJ 481 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak park halindeki tıra çarptı. Kazada araçta bulunan 1'i ağır olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump: Hamas önemli şeyler kabul etti, onlar Erdoğan'a saygı duyuyor

Trump'tan "Hamas" çıkışı! Erdoğan detayı dikkat çekici
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tonlarca bozuk salça ve reçel ele geçirilen markanın hangisi olduğu belli oldu

Belediye başkanını çıldırtan markanın hangisi olduğu belli oldu
Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle geri ödeyecekler

Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle ödeyecekler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.