Elazığ'da sürücü el frenini unutunca otomobil cadde boyu ilerleyip tarlaya girdi

Elazığ'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, cadde boyu metrelerce ilerleyip tarlaya uçtu. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, Ulukent Mahallesi Ulukent Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, el freni çekilmeden bırakılan otomobil aniden hareket etti. Geri geri ilerleyerek caddeye giren araç, refüje çarparak uzun bir süre caddede ilerledi. Ardından kaldırıma çıkan araç, tarlaya girerek durabildi. Kırmızı ışıkta bekleyen bir sürücü ise aracın üzerine doğru geldiğini görünce geri manevra yaptı. O anda başka bir aracın ve yayanın geçmemesi facianın önüne geçti. Yaşanan olay kameralara yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı