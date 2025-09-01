Elazığ'da Su Tankeri Devrildi, 1 Kişi Yaralandı

Elazığ'da Su Tankeri Devrildi, 1 Kişi Yaralandı
Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Kaşlıca köyünde, seyir halindeki bir su tankerinin devrilmesi sonucu 1 kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da su tankerinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Maden ilçesine bağlı Kaşlıca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde bir su tankeri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köy içerisinde devrildi. Kazada, sürücü hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hafif yaralı sürücü tedavi altına alındı.

Tanker vinç yardımıyla devrildiği bölgeden kaldırıldı. - ELAZIĞ

