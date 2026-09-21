Haberler

Elazığ’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ’da silahlı saldırı: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ’da bir şahıs, iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Elazığ'da bir şahıs, iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Olay, merkez İzzetepaşa Mahallesi Şehit İlhanlar Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde oturan U.A. (31) uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Şüpheli şahıs kaçarken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Galatasaray'da yönetim de isyan etti! Okan Buruk'a flaş eleştiriler

Kötü haber geldi, Okan Buruk'a büyük şok

Salah'ın fotoğraf çektirdiği yer olay oldu! Ziyaretçiler akın ediyor

Herkes sıraya girdi! İşte bu kuyruğun nedeni

Komşuları evinin önünde buldu! 55 yaşındaki adamın acı sonu

Komşuları evinin önünde buldu! 55 yaşındaki adamın acı sonu
İran'da savaşın ortasında başörtüsü tartışması: Geri adım atılmasın

Ülkeyi karıştıran görüntü: Geri adım atmayın
Düğünde Amedspor-Beşiktaş coşkusu! Maç izlerken halay çektiler

Maç aşkı düğüne engel olmadı!

Suriye'de korkutan gece! Mühimmat deposunda art arda patlamalar

Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Gökyüzü bir anda alev topuna döndü
ICE görevlisi göçmen genci kurşun yağmuruna tuttu! Ülke karıştı

ABD'yi ayağa kaldıran olay! Başrolde yine ICE var
Yatırımcının parası ne olacak? Ekonomist Dr. Burak Köseoğlu 'sistemik risk' diyerek uyardı

Ekonomist Dr. Burak Köseoğlu "sistemik risk" diyerek uyardı