Elazığ’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Elazığ'da bir şahıs, iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Olay, merkez İzzetepaşa Mahallesi Şehit İlhanlar Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde oturan U.A. (31) uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Şüpheli şahıs kaçarken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı