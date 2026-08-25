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Elazığ'da Silahlı Saldırı: 28 Yaşındaki Genç Yaralandı

Elazığ'da Silahlı Saldırı: 28 Yaşındaki Genç Yaralandı
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Elazığ'ın Aksaray Mahallesi'nde 28 yaşındaki D.B., binada silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. Şüpheli kaçarken, yaralı hastaneye kaldırıldı, polis kaçan şüphelinin yakalanması için soruşturma başlattı.

Elazığ'da genç bir şahıs, binanın içerisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Olay, merkez Aksaray Mahallesi Ceylan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.B. (28) binanın içerisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Şüpheli şahıs kaçarken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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