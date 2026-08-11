Elazığ'da Otobüs Terminalinde Silahlı Kavga: 1 Yaralı, 1 Gözaltı

Elazığ'da aralarında husumet bulunan 2 şahıs arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Elazığ şehirler arası otobüs terminalinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan ve yolda karşılaşan S.K. ile E.Ş. tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya döndüğü olayda, E.Ş. yanındaki silahla S.K.'yı yaraladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçan şüpheli E.Ş. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı