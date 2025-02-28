Elazığ'da Seyir Halindeki Fiat Tofaş Alev Alev Yandı

Elazığ'da seyir halindeki Fiat Tofaş araç alev alev yandı.

Olay, Ulukent Mahallesi Mevlana Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen Fiat Tofaş marka araç, seyir halindeyken bir anda alev aldı. Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekip itfaiye ekiplerini aradı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ