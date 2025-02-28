İmralı'da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay! Herkesin aklında aynı soru var

Fotoğraftaki bir detay dikkat çekti! Herkesin aklında aynı soru var
Öcalan çağrı yaptı, peki şimdi ne olacak? İşte planlanan yol haritası

Çağrı sonrası süreç nasıl ilerleyecek? İşte planlanan yol haritası
ABD'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme

ABD'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum
Öcalan'ın mesajına IKBY, SDG ve PYD'den yanıt

Öcalan'ın İmralı'dan verdiği mesaja IKBY, SDG ve PYD'den yanıt geldi

Elazığ'da Seyir Halindeki Fiat Tofaş Alev Alev Yandı

Elazığ'da Seyir Halindeki Fiat Tofaş Alev Alev Yandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Ulukent Mahallesi'nde seyir halindeki bir Fiat Tofaş marka araç aniden alev aldı. Sürücünün zamanında müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı, ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Elazığ'da seyir halindeki Fiat Tofaş araç alev alev yandı.

Olay, Ulukent Mahallesi Mevlana Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen Fiat Tofaş marka araç, seyir halindeyken bir anda alev aldı. Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekip itfaiye ekiplerini aradı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Fotoğraftaki bir detay dikkat çekti! Herkesin aklında aynı soru var
img

"Öldü" iddiaları sonrası Bahçeli'nin sağ kolundan açıklama var
img

Özel'in tarihi çağrıya ne diyeceği merak konusuydu: İzin vermeyeceğiz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Bahçeli vefat etti' diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı

"Bahçeli öldü" diyen başkan partisi tarafından görevden alındı
AK Partili Şamil Tayyar'dan 'Öcalan' sorusu: Çağrının ek protokolü söz konusu mu?

AK Partili isimden gündem yaratacak Öcalan sorusu
Soylu'dan Öcalan'ın çağrısı sonrası ilk açıklama: Yolun açık olsun Türkiyem

Ne diyeceği en çok merak edilen isimdi! Soylu da sessizliğini bozdu
Çin açık açık tehdit etti: Er ya da geç sizi almaya geleceğiz

Çin açık açık tehdit etti: Er ya da geç sizi almaya geleceğiz
Daltonlar suç örgütünün kritik ismi yakalandı! Türkiye'ye böyle getirildi

'Daltonlar'ın kritik ismi yakalandı! Türkiye'ye böyle getirildi
Okan Buruk'un maçın son saniyelerinde yaptığı hareket olay oldu

Maçın son saniyelerinde yaptığı hareket olay oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.