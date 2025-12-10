Elazığ'da seyir halindeki araç alev aldı

Elazığ'da seyir halindeyken alev alan araç, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Osman Erbaş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yaralananın olmadığı olayda, araçta maddi hasar meydana geldi. - ELAZIĞ