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Elazığ'da sağanakta şarampole uçan tırdan AFAD 2 yaralıyı kurtardı

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Elazığ'da sağanakta şarampole uçan tırdan AFAD 2 yaralıyı kurtardı Haber Videosunu İzle
Elazığ'da sağanakta şarampole uçan tırdan AFAD 2 yaralıyı kurtardı
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Elazığ-Diyarbakır karayolu Maden mevkiinde sağanak yağışta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır şarampole uçtu. Tırın içinde sıkışan 2 yaralı AFAD ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi ve ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Elazığ'da sağanak yağıştan dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır şarampole uçtu. Kazada tırın içerisinde sıkışan 2 yaralı, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolu Maden mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır, sağanak yağışlı havada sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu. Kazada 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tırın içerisinde sıkışan yaralılar, AFAD ekiplerince kurtarılarak olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri ise kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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