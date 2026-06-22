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Elazığ'da 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi: 1 tutuklama

Elazığ'da 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi: 1 tutuklama
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Elazığ'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Silah Ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma yapıldı. Bu çerçevede düzenlenen operasyonda 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan ikamet aramasında; 5 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 58 adet fişek, 6 adet sarjör, 1 adet mengene, 1 adet 350 parça gravür seti, 3 adet tabanca parçası ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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