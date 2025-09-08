Haberler

Küçük çocukların parktaki kavgası büyüdü, polis memuru görevden uzaklaştırıldı

Küçük çocukların parktaki kavgası büyüdü, polis memuru görevden uzaklaştırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da oğluyla tartıştığı 6 yaşındaki çocuğu darp ettiği iddia edilen polis memuru görevinden uzaklaştırılırken, olayla ilgili ayrıca idari soruşturma başlatıldı.

Elazığ'da oğluyla tartıştığı 6 yaşındaki çocuğa fiziksel müdahalede bulunduğu iddia edilen polis memuru görevinden uzaklaştırılırken, olayla ilgili ayrıca idari soruşturma başlatıldı.

ÇOCUKLARIN KAVGASINA VELİLER DE KARIŞTI

Olay, Abdullahpaşa Mahallesi'nde bulunan Işık Park'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta oyun oynayan 6 yaşındaki iki çocuğun aralarında yaşanan itişme sırasında, velilerden olan bir polis memurunun olaya karıştığı ve çocuğu darp ettiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

POLİS MEMURU GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Başlatılan soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülürken olaya karışan polis memurunun görevinden uzaklaştırıldığı bildirdi.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Abdullahpaşa Mahallesi Işık Parkı'nda meydana gelen bir olayla ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Söz konusu olayda, parkta oyun oynayan 6 yaşındaki iki çocuğun aralarında yaşanan itişme sırasında, velilerden olan bir polis memurunun olaya karıştığı ve çocuğa fiziksel müdahalede bulunduğu iddiası üzerine derhal işlem başlatılmıştır. Soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmektedir. Olaya karışan polis memuru görevinden uzaklaştırılmış olup ayrıca idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ortalığı karıştıracak iddia: CHP, İstanbul İl Başkanlığı'nın adresini her gün değiştirmeyi planlıyor

CHP, Gürsel Tekin'i ilçe ilçe gezdirmeyi planlıyor
İzmir'deki karakol saldırısında 4 şehirde 9 gözaltı

Karakol saldırısında 4 şehirde operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Fransa'da Başbakan François Bayrou hükümeti düştü

Avrupa'nın dev ülkesinde hükümet düştü! Sadece 9 ay koltukta kalabildi
26 ilde yapılan bu anket çok konuşulur: İşte emeklilerin birinci partisi

Bu anket çok konuşulur: İşte emeklilerin birinci partisi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıReşat GALİP:

Akıllı bir adam bunu yaparmı bide polis

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ev sahibi ya da kiracı olmak fark etmiyor, aidatını ödemeyene icra ve haciz geliyor

Ev sahibi ya da kiracı fark etmiyor! Ödemeyene icra ve haciz kapıda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.