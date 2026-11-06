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Elazığ'da polis eğlence mekanlarını denetledi ve şahıslar tek tek sorgulandı

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Elazığ'da polis eğlence mekanlarını denetledi ve şahıslar tek tek sorgulandı
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Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşildere Sokak ve Hozat Garajı bölgesindeki eğlence mekanlarını denetledi. İşletmelerin faaliyetleri incelenirken bölgedeki şahıslar tek tek sorgulandı; denetimlerin kent genelinde süreceği bildirildi.

Elazığ'da polis ekipleri tarafından eğlence mekanlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Yeşildere Sokak ve Hozat Garajı bölgesinde bulunan eğlence mekanları denetlendi. İşletmelerin faaliyetleri kontrol edilirken, ilgili mevzuat kapsamında incelemelerde bulunuldu. Aynı zamanda bölgedeki şahıslar tek tek sorgulandı. Polis ekiplerinin kent genelinde huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik denetimlerini sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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