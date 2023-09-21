Elazığ'da Park Halindeki Motosiklet Çalındı

Elazığ'da park halindeki bir motosiklet gece saatlerinde çalındı. Polis ekipleri motosikletin bulunması ve şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Elazığ'da park halindeki motosikleti çalan hırsız kayıplara karıştı. Polis ekipleri motosikletin bulunması ve şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, merkez Rızaiye Mahallesi Demirci Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki bir motosiklet gece saatlerinde çalındı. Sabah kalktığında motosikletini göremeyen şahıs, polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri motosikletin bulunması ve şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı. - ELAZIĞ