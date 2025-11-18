Elazığ'da Park Halindeki Midibüste Yangın Çıktı

Elazığ'da park halindeki midibüste çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Sarayatik Mahallesi'nde park halindeki bir midibüste yangın çıktı. Araçtan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ