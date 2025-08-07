Elazığ'da Park Halindeki Araçlara Çarpan Otomobil Devrildi: 1 Yaralı

Elazığ'da park halindeki araçlara çarpan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Akçakiraz Beldesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki 2 araca çarparak devrildi. Kazada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulanslar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerine kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ