Elazığ'da Park Halindeki Araçlara Çarpan Otomobil Devrildi: 1 Yaralı
Elazığ'ın Akçakiraz Beldesi'nde park halindeki araçlara çarpan ve devrilen otomobilin kazasında 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Elazığ'da park halindeki araçlara çarpan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Akçakiraz Beldesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki 2 araca çarparak devrildi. Kazada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulanslar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri olay yerine kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa