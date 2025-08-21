Elazığ'da Paniğe Neden Olan Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Elazığ'da Paniğe Neden Olan Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
Güncelleme:
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde Çınaz köyünde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü ve köy sakinleri durumu yetkililere bildirdi.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde çıkan ve paniğe neden olan anız yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde Kovancılar'a bağlı Çınaz köyünde anız yangını çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Köy sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
