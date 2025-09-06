Haberler

Elazığ'da Panelvan ve Ticari Taksi Çarpıştı: Kazanın Anı Güvenlik Kamerasında

Elazığ'da Panelvan ve Ticari Taksi Çarpıştı: Kazanın Anı Güvenlik Kamerasında
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında bir panelvan ile ticari taksi kavşağı geçerken çarpıştı. Çarpışma anı diğer bir aracın güvenlik kamera sistemiyle kaydedildi. Şans eseri kaza sonrası ölü veya yaralı bulunmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Elazığ'da Orgeneral Eşref Bitlis Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazası, seyir halindeki başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan kavşaktan geçiş yapan bir panelvan ile Hazar Dağlı Kavşağı istikametine seyir halinde olan ticari taksi çarpıştı. Çarpışma anı ise cadde üzerinden geçen bir aracın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. - ELAZIĞ

