Özel hastanede skandal görüntüler! İşi gücü bırakan personel, yoğun bakımın önünde TikTok videosu çekti

Elazığ'da özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde, sağlık çalışanlarının TikTok videosu çektiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yer alan personelin, alışveriş arabasına bindiği ve video çektiği anlar yer alıyor.

Elazığ'da özel bir hastanede sağlık çalışanlarının sosyal medya videosu için yaptıkları pes dedirtti. Aylar sonra ortaya çıkan görüntülerde 3 sağlık çalışanın sosyal medya paylaşım platformları için yoğun bakım ünitesi önünde video çektiği görüldü.

TEPKİ ÇEKTİ

Getirdikleri alışveriş arabasını sedye olarak kullan personelin, daha sonra yoğun bakım yazısının önünde hem video hem de fotoğraf çektiği görüntüler vatandaşların tepkisine neden oldu.