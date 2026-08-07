Elazığ'da Kadına Otomobil Çarptı
Elazığ'da Namık Çiftçi Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına otomobil çarptı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, merkez Namık Çiftçi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı