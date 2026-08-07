Elazığ'da Kadına Otomobil Çarptı

Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, merkez Namık Çiftçi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı