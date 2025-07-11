Elazığ'da Otomobilin Çarptığı Genç Kız Hayatını Kaybetti

Elazığ'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı bir genç kız hayatını kaybederken, olayın ardından aracı bırakıp kaçan sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, dün gece Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 22 yaşındaki Beyza Menek'e sürücüsü öğrenilemeyen 34 GV 4670 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç kız ağır yaralanırken, sürücü ise yaklaşık 400 metre ilerde aracı park ederek kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Menek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan sürücünün yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada, kaçan sürücünün E.A. olduğu tespit edildi. Kimliği tespit edilen sürücü, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. - ELAZIĞ