Elazığ'da Otomobil Şarampole Uçtu: 3 Yaralı

Güncelleme:
Elazığ'da sürücüsünün kontrolden çıkan otomobili şarampole uçtu. Kazada 3 kişi yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Güney Çevre Yolu Tadım rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 FNU 70 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
