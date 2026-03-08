Haberler

Elazığ'da otomobil, mobilya mağazasına girdi

Elazığ'da otomobil, mobilya mağazasına girdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil, yol kenarındaki mobilya mağazasına girdi. Kaza sırasında mağazada müşteri olmaması nedeniyle büyük bir facianın önüne geçildi. Yaralanan olmazken, iş yeri ve otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, mobilya mağazasına girdi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Yeni Mahale Namık Çiftçi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 23 EZ 980 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarında bulunan mobilya mağazasına girdi. Mağazada müşterilerin olmaması büyük bir facianın önüne geçti.

Kazada yaralanan olmazken iş yeri ve otomobilde maddi hasar meydana geldi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail'den yeni saldırı: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu

Savaş şiddetleniyor! Devrim Muhafızları'nın can damarı vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor'da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü

Maç bitti olanlar oldu! Bursasporlular adeta ölümden döndü
Trafik ışıklarında yeni dönem: Bakın ne anlama geliyor

Trafik ışıklarında yeni dönem: Bakın ne anlama geliyor
Komşu komşuyu vurdu! 600 kişi öldü

Komşu komşuyu vurdu! 600 kişi öldü
Üç ilimizde emekli sayısı çalışanı geçti

Üç ilimizde emekli sayısı çalışan sayısını geçti
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor'da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü

Maç bitti olanlar oldu! Bursasporlular adeta ölümden döndü
Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti

Tası tarağı toplayıp ülkeyi terk ettiler!
Savaşın gölgesi lüksün şehrine de düştü! Emlak piyasası çakıldı

Orta Doğu'nun yıldızı söndü