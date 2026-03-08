Elazığ'da otomobil, mobilya mağazasına girdi
Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil, yol kenarındaki mobilya mağazasına girdi. Kaza sırasında mağazada müşteri olmaması nedeniyle büyük bir facianın önüne geçildi. Yaralanan olmazken, iş yeri ve otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Kaza, Yeni Mahale Namık Çiftçi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 23 EZ 980 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarında bulunan mobilya mağazasına girdi. Mağazada müşterilerin olmaması büyük bir facianın önüne geçti.
Kazada yaralanan olmazken iş yeri ve otomobilde maddi hasar meydana geldi. - ELAZIĞ
