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Önce çöp konteynerine ardından duvara çarptı: Otomobil hurdaya döndü, sürücü yaralandı

Önce çöp konteynerine ardından duvara çarptı: Otomobil hurdaya döndü, sürücü yaralandı
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Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce çöp konteynırına ardından bahçe duvarına çarptı. Araç hurdaya dönerken sürücü yaralandı.

Elazığ'da önce çöp konteynırına ardından da bahçe duvarına çapan otomobil hurdaya döndü. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Yurtbaşı beldesi Cumhuriyet Mahallesi Nene Hatun Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce çöp konteynırına ardından da bahçe duvarına çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken sürücü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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