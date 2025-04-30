Elazığ'da Otomobil Devrildi: 1 Yaralı
Elazığ'ın Maden ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Elazığ'da otomobilin yan yatması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hafif yaralandı.
Kaza, Maden ilçesi Kartaldere köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, şarampole devrildi. Kazada, 1 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, hastane kaldırılarak tedavi altına alınırken jandarma ekipleri olay yerine inceleme yaptı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa