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Elazığ'da Otomobil Çarpışması: 2 Kişi Yaralandı

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Elazığ'da Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 23 ACJ 384 plakalı otomobil ile M.S.T. idaresindeki 23 ABA 626 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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