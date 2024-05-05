Elazığ'da Otomobil Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazada, bir kişi yaralandı.

Kaza, Kovancılar ilçesi Yarımca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptı. Kazada, bir kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Yaralı, ambulans ile Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ