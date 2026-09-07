Haberler

Elazığ’da otomobil alevlere teslim oldu

Elazığ’da otomobil alevlere teslim oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ’da alevlere teslim olan otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Elazığ'da alevlere teslim olan otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Kılıçhan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş alanda bulunan bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sararken, durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Antalya'da yangın devam ediyor! Alevler ilçe sınırını aştı

Alevler dört bir yandan ilerliyor, tahliyeler başladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elif Karaarslan'a bir darbe daha! Aylık 2 milyon TL'lik gelir kapısı kapandı

Milyonluk gelir kapısı kapandı!

Durmak bilmiyor! Kelechi Iheanacho'dan Bursaspor'a hayat öpücüğü

Bu adamı kim durdurabilecek? Şimdiden 4 büyüklere göz kırptı bile
''Bu kez şampiyon olacağız'' dedikleri sezona felaketle başladılar

''Bu kez şampiyon olacağız'' dedikleri sezona felaketle başladılar
6 maçta 4 yenilgi almıştı! Antalyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi

6 maçta 4 kez kaybetmişti! Ünlü teknik adamla yollar resmen ayrıldı
Orkun Kökçü'den Serdal Adalı'nın verdiği prime itiraz

Yaptığını gören rakip taraftarlar bile 'Helal olsun' demeden edemiyor
Fenerbahçe'de ayrılık! Uçağa tek başına binip Türkiye'den gitti

Fenerbahçe'de ayrılık! Uçağa tek başına binip Türkiye'ye veda etti
Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi! İtiraf etti

Serhat Kılıç'ın sevgilisi savcılıkta ifade değiştirdi! Bomba itiraf