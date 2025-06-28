Elazığ'da Otluk Alanda Yangın Çıktı

Elazığ'ın Baskil ilçesinde otluk alanda çıkan yangını işçiler ve vatandaşlar söndürdü.

Olay, Baskil ilçesine bağlı Kadıköy köyünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı otluk alanda yangın çıktı. Dumanları gören köylüler ve fabrika işçileri yangına müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Yangında ekili alanlar zarar gördü. Ekipler bölgede soğutma çalışması başlatırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ELAZIĞ