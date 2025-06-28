Elazığ'da Otluk Alanda Yangın Çıktı

Elazığ'da Otluk Alanda Yangın Çıktı
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Baskil ilçesindeki Kadıköy köyünde çıkan yangın, işçiler ve vatandaşlar tarafından büyümeden söndürüldü. Yangında ekili alanlar zarar gördü, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde otluk alanda çıkan yangını işçiler ve vatandaşlar söndürdü.

Olay, Baskil ilçesine bağlı Kadıköy köyünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı otluk alanda yangın çıktı. Dumanları gören köylüler ve fabrika işçileri yangına müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Yangında ekili alanlar zarar gördü. Ekipler bölgede soğutma çalışması başlatırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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