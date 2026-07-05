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Elazığ'da örtü yangını

Elazığ'da örtü yangını
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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde çıkan örtü yangını, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Karakoçan ilçesine bağlı Yenice Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı otluk alanda yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, alevleri yayılmadan kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkış sebebiyle alakalı, ekipler çalışma yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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