Elazığ'da örtü yangını kontrol altına alındı

Elazığ'da örtü yangını kontrol altına alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde çıkan örtü yangını, karadan ve havadan yapılan müdahalelerle söndürüldü. Yangında yaklaşık 500 dönümlük alan zarar gördü.

Elazığ'da çıkan örtü yangını, karadan ve havadan müdahale ile söndürüldü. Yangında yaklaşık 500 dönümlük alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre dün, Sivrice ilçesi Çatakkaya köyü mevkiinde henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına hava desteği istendi. Ekipler karadan, helikopter ise havadan alevlere müdahale etti. 5 pikap, 3 yangın ilk müdahale aracı, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 greyder, 1 helikopter, 11 teknik eleman, 6 memur ve 28 işçinin müdahale ettiği yangın, gece saatlerinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında çoğunluğu örtü olmak üzere yaklaşık 500 dönümlük alan zarar gördü. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
TOKİ projelerinde yer alan şirket konkordato başvurusu yaptı

TOKİ projelerinde yer alan şirket konkordato başvurusu yaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tunceli Valisi Aygöl'ün esnaf ziyaretine damga vuran an! Korumanın bakışlara dikkat

Valinin esnaf ziyaretine damga vuran an! Korumanın bakışlara dikkat
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.