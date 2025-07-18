Elazığ'da örtü yangını kontrol altına alındı

Elazığ'da çıkan örtü yangını, karadan ve havadan müdahale ile söndürüldü. Yangında yaklaşık 500 dönümlük alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre dün, Sivrice ilçesi Çatakkaya köyü mevkiinde henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına hava desteği istendi. Ekipler karadan, helikopter ise havadan alevlere müdahale etti. 5 pikap, 3 yangın ilk müdahale aracı, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 greyder, 1 helikopter, 11 teknik eleman, 6 memur ve 28 işçinin müdahale ettiği yangın, gece saatlerinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında çoğunluğu örtü olmak üzere yaklaşık 500 dönümlük alan zarar gördü. - ELAZIĞ