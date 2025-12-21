Tüp yüklü motosikletle tehlikeli hareketler kamerada

Elazığ'da sepetli motosiklette mutfak tüpü taşıyan sürücünün tekeri kaldırarak trafikte seyretmesi kameralara yansıdı.

Olay, Rüstempaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mutfak tüpü taşıyan bir motosikletli, sepetin olduğu kısmın tekerleklerini kaldırarak trafikte seyir etti. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını atan sürücü, başka bir araçta bulunan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafikte tehlikeli hareketlerde bulunan motosikletli bir süre sonra gözden kayboldu. - ELAZIĞ