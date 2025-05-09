Elazığ'da muhtara silahlı saldırı! O anlar kameralarda
Elazığ'ın Sürsürü Mahallesi'ndeki muhtarlık binasında muhtar Hacı Mehmet Özdemir silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Elazığ'da muhtarlık binasında silahlı saldırıya uğrayan bir muhtar yaralanırken; olay anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Elazığ'da merkez Sürsürü Mahallesi muhtarlık binasında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, muhtarlık binasında bulunan Hacı Mehmet Özdemir'e silahla ateş açtı.
BACAĞINDAN YARALANDI
Saldırgan olay yerinden hızla kaçarak kayıplara karıştı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan muhtar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
MUHTARIN VURULMA ANI KAMERALARDA
Öte yandan muhtarın vurulma anı, muhtarlık binasında bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde muhtara mermilerin isabet ettiği anlar yer aldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.