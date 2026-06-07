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Elazığ'da motosiklet kazası kamerada

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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde motosikletten düşen sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde motosikletten düşen sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kovancılar ilçesi Çarşıbaşı Mahallesi İlhami Ertem Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosikletin sürücüsü araçtan düştü. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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