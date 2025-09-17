Haberler

Elazığ'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Elazığ'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ-Bingöl yolu Akçakiraz beldesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Bingöl yolu Akçakiraz beldesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 33 AAR 913 plakalı otomobil ile 23 AFA 725 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil refüje çıkarak yan yattı. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yoğun bakımda tedavi gören Ufuk Özkan hakkında şaşırtan iddia

Yoğun bakımdaki Ufuk Özkan hakkında üzen iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızgın boğa park halindeki aracı pert etti

Park ettiği aracını pert halde buldu: Hayatımın şokunu yaşadım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.