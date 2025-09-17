Elazığ'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Elazığ'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Bingöl yolu Akçakiraz beldesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 33 AAR 913 plakalı otomobil ile 23 AFA 725 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil refüje çıkarak yan yattı. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ