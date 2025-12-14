Haberler

Elazığ'da motosiklet kazası: 2 yaralı

Elazığ'da motosiklet kazası: 2 yaralı
Güncelleme:
Elazığ'ın Sürsürü Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, kaldırıma çarparak savruldu. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sürsürü Mahallesi Dumanlı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak savruldu. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, inceleme yaptı. - ELAZIĞ

