Elazığ'da motosiklet kazası: 1 yaralı

Elazığ'da meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yan yattı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaza yerinde incelemede bulundu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı