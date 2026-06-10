Elazığ'da motosiklet devrildi: 1 yaralı
Elazığ'da motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralının tedavisi sürüyor.
Elazığ'da motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Kırklar Mahallesi Seyda Molla Bahri Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet devrildi. Kazada, sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı